Após reforma, Feirinha da Beira Mar poderá funcionar também pela manhã

A nova área coberta da Feirinha da Beira Mar permitirá a atuação do comércio nas feiras durante o período diurno. O anúncio foi feito pela Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) nessa quarta-feira, 15, após a conclusão das etapas finais da reforma na Feirinha. O novo horário de funcionamento ainda está sendo definido entre os feirantes.

"Nós temos que ver como isso irá funcionar. Se abre das 10 às 18 horas, mas o mais interessante seria no horário das 16 até 22 horas. Tem que haver uma regra, pois nós não temos condição trabalhar das 8 às 22 horas", explicou o presidente da associação de feirantes do local, Sérgio Areia.

O projeto da nova Feirinha de Artesanatos já pode ser visto no calçadão da avenida Beira Mar. Ao todo, serão 707 boxes feitos em estrutura metálica, acabamentos em ACM perfurados e porta de enrolar.

O espaço abriga há mais de 28 anos a maior feira aberta de produtos regionais da Capital. A Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), a frente da construção, atua na montagem dos novos boxes comerciais padronizados.

A estrutura e a cobertura do local estão sendo concluídas, e a segunda etapa já foi iniciada. Atualmente, a Seinf se prepara para iniciar a construção e montagem dos boxes em estruturas de alumínio. "Muito em breve, a gente vai trocar a feirinha improvisada por uma feirinha fixa, organizada, com mais conforto e segurança tanta para os comerciantes como para os compradores", informou Samuel Dias, secretáriao municipal Seinf.

"Toda aquela área será cercada para que a gente possa concluir o processo de construção de todos os boxes, para em seguida realizar o processo de transferência da feira improvisada para a feira fixa. Nós temos um prazo para construir a obra até os primeiros meses do próximo ano", conclui secretário.

Os boxes passarão a contar com piso em concreto, estrutura metálica e sombreamento feito por meio de lonas tensionadas. As obras chegam na reta final, já foram executados os serviços de terraplanagem, drenagem, concretagem e construção de todos os pilares que vão receber as braçadeiras de fixação das lonas.

A previsão para conclusão das obras do projeto de revitalização do local era para o mês de junho deste ano, no entanto, o cronograma foi adiado para o final do segundo semestre de 2021, em dezembro. Sérgio Areia, representante dos feirantes, acredita que tudo estará finalizado apenas por volta de fevereiro.

As unidades serão distribuídas em mais de 8 mil m² de área totalmente urbanizada e acessível. Além dos boxes comerciais, o local também terá uma estrutura onde funcionará a Associação dos Feirantes e um espaço para instalação de caixas eletrônicos e serviços.

Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Executiva Regional 2, informou em nota que está realizando o ordenamento dos trabalhadores do Polo de Artesanato da Beira-Mar.

Segundo o texto enviado, o "processo se deu, primeiramente, pelo mapeamento de todos os profissionais que atuam no local, em um total de 661. Após esta etapa, todos passaram por capacitação em empreendedorismo via Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do município, onde receberam informações sobre gestão de negócios e atendimento ao cliente".

A SER 2, informou ainda que mantém um canal de diálogo e escuta com os permissionários. "A Secretaria mantém um supervisor comunitário específico para o Polo de Artesanato, eleito pelos próprios trabalhadores do espaço. Esse agente tem como responsabilidade ser uma ponte de comunicação entre a categoria e a Regional 2, com relação a questões do dia-a-dia. Reuniões também são realizadas a partir de necessidades inerentes ao processo de ordenamento".

