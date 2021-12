Faltosos ao agendamento da D3 aproveitam mutirão para atualizar esquema vacinal em Fortaleza

Iniciado na última segunda-feira, 14, o mutirão para aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19, em Fortaleza, se tornou uma alternativa para quem perdeu a data do agendamento na plataforma Vacine Já. Prorrogada até o próximo domingo, 19, a ação, realizada no Centro de Eventos, é um esforço concentrado para atualizar o esquema vacinal de quem já recebeu a segunda dose há pelo menos cinco meses. Nos primeiros dois dias do mutirão, parte do público que se dirigiu ao local ainda não havia tomado a D3 por não ter consultado o aplicativo ou site da Prefeitura, para confirmar o dia exato da aplicação.



Sem a exigência de agendamento, o mutirão também vem sendo procurado por pessoas que já atingiram o intervalo de cinco meses e ainda não foram convocadas para os postos de atendimento. Por outro lado, a ação funciona como repescagem para os faltosos, principalmente idosos, que ganham uma nova oportunidade de atualizar o esquema de vacinação.



O aposentado Antônio Chaves de Lima, 65, que deveria ter tomado a D3 no dia seis de novembro, não desperdiçou a nova oportunidade possibilitada pelo mutirão. Ele conta que só soube da data do agendamento nesta segunda-feira, 14, mais de um mês depois, após pedir ao seu sobrinho para consultar o site da Prefeitura. “Eu tinha lido no jornal O POVO [impresso] de anteontem que ia ter esse mutirão. Pedi pro filho da minha irmã olhar [o site] porque não sou muito acostumado a mexer com essas coisas de internet”, disse.



O idoso, que havia tomado a segunda dose há cerca de seis meses, comenta que tem percebido, entre vizinhos, amigos e conhecidos, um certo grau de desinteresse em relação à dose de reforço. “É muita gente que não tá nem aí, que não se importa mais porque acha que a pandemia já acabou. Às vezes, por causa de um, os outros pagam. Eu, pelo menos, faço minha parte. Sei o quanto essa doença é terrível. Ainda hoje choro a perda da esposa do meu irmão, a Fátima, que morreu em pleno dia das mães, na UPA de Messejana”, relatou, emocionado.

O empresário Aldízio Vasconcelos, 59, que tinha a aplicação da D3 agendada para a última sexta-feira, 10, também compareceu ao Centro de Eventos nesta quarta-feira, 15, em busca do complemento vacinal. Por um atraso de dez minutos, ele não conseguiu receber a dose do imunizante nesta quarta. O serviço funciona entre 9 e 17 horas, sem tolerância para retardos. A sorte dele é que no fechamento dos portões a Prefeitura anunciou a prorrogação do mutirão até o próximo domingo, 19. Inicialmente, a ação estava prevista para ser encerrada hoje.



“Eu trabalho o dia todo e acabei enfrentando muito trânsito para chegar aqui. Amanhã vou ver se consigo comparecer antes de ir para o trabalho. Que bom que prorrogaram”, afirmou. O empresário contou que só descobriu a data de aplicação marcada na plataforma Vacine Já no dia seguinte. ”Antes as informações chegavam pelo Whatsapp, mas agora não tem mais isso. Daí se a gente não ficar olhando o aplicativo todos os dias, perde a data mesmo”, acrescentou.



Adiamento



A ampliação do prazo do mutirão foi anunciada pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), em publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira, 15. O objetivo é acelerar a cobertura vacinal do público com a dose de reforço ainda pendente.



Na mesma publicação, Sarto informou que nesta quinta-feira, 16, a Capital inicia a aplicação da segunda dose da Janssen. Até sexta-feira, 17, a Prefeitura espera atender mais de 13 mil pessoas residentes de Fortaleza que receberam a primeira dose do imunizante há pelo menos dois meses. As listas com os nomes dos agendados para os dois dias já estão disponíveis. (Colaborou Mirla Nobre)





