Suspeito de tentar estuprar dentista será encaminhado ao presídio

O suspeito de tentar estuprar uma dentista no próprio consultório da profissional, em Fortaleza, teve a prisão mantida nesta terça-feira, 14, e será encaminhado ao presídio. O homem, identificado como Gustavo Moreira, 23, marcou uma consulta com a dentista e usou uma faca para ameaçá-la. A prisão foi convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada nesta manhã.

Gustavo foi detido por volta das 19 horas dessa segunda, 13, e levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde em novo depoimento confessou a autoria do crime. Segundo informações repassadas pelo advogado da vítima ao O POVO, ele teria afirmado para policiais que tinha a intenção de estuprar e matar a dentista. Devido a essa fala, a defesa da mulher quer que ele seja também investigado por tentativa de homicídio.

De acordo com o pai da vítima (identidade preservada*), a família inteira ficou abalada com a situação. "Não sei se já caiu a ficha dela. Ontem após todo o trauma ela se tranquilizou, a gente deu calmante pra ela", disse. O pai da dentista afirmou querer contratar um segurança particular para a filha depois do crime. "Infelizmente, a gente não pode confiar só na segurança pública de Fortaleza".



Segundo o relato da vítima, Gustavo Moreira marcou um procedimento de limpeza e clareamento dentário para às 18 horas no consultório. "Ele pediu que a consulta fosse no último horário. Achei estranho, mas pensei que pudesse ser alguém que saísse mais tarde do trabalho”, disse.

Após finalizar o procedimento, a vítima disse que o homem apontou uma faca em sua direção. “Eu tinha ido à pia lavar as mãos. Na hora que eu virei de volta, ele tava com uma faca apontada para mim, mandou eu calar a boca e não gritar. Eu não sei como, mas tomei a faca da mão dele e gritei pedindo socorro. Nesse momento, meu noivo entrou na sala e conseguiu imobilizá-lo”, detalhou.

*O POVO não publica os nomes da dentista e do pai dela para proteger a identidade da vítima.

Com informações da repórter Jéssika Sisnando

Atualizada às 12h55min

