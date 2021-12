Vacina da Janssen: população cearense recebe dose de reforço após chegada de nova remessa

A Secretária de Saúde do Ceará (Sesa) informou que pessoas com idade a partir de 18 anos, que tomaram a dose única da Janssen vão receber dose de reforço do mesmo imunizante a partir da próxima segunda-feira, 13. Um lote com 20.800 doses da vacina fabricada pela Johnson & Johnson desembarcou nesta semana no Ceará e está sendo distribuído aos municípios cearenses desde a última sexta-feira, 10.

A administração da segunda dose da Janssen deverá ser no período entre dois e cinco meses após a primeira. A orientação foi publicada pelo Ministério da Saúde (MS) por meio de nota técnica. Também de acordo com o documento, mulheres que tomaram o imunobiológico e, no momento atual, estão gestantes ou puérperas, deverão utilizar como dose de reforço o imunizante da Pfizer.

Dose de reforço

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na última terça-feira, 7, a Sesa informou que a população com idade a partir de 18 anos que completou o esquema vacinal (duas doses) com CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer deverão receber necessariamente a dose de reforço deste último imunizante.

LEIA MAIS | Mudanças no Prouni ampliam desigualdades no acesso a universidades, avaliam especialistas

+ Vereadores do Recife, de Fortaleza e de outras capitais cobram posicionamento de prefeitos a respeito do Carnaval 2022

Os municípios cearenses podem antecipar o intervalo entre a segunda e a terceira doses de cinco para quatro meses, conforme foi pactuado durante a 8ª reunião extraordinária da Comissão Intergestores Bipartite do Ceará (CIB-CE).



De acordo com a secretária executiva de Vigilância e Regulação em Saúde da Sesa, Ricristhi Gonçalves, “a decisão é importante nesse momento em que vivemos um cenário que, possivelmente, a variante Ômicron possa ser detectada no Ceará, além de outras variantes”.

Segundo a gestora, com a proximidade das festas de fim de ano, faz-se necessário também o reforço na imunidade de pessoas que tomaram a segunda dose há mais tempo. “É fundamental que as pessoas compareçam ao agendamento da terceira dose”, finaliza.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags