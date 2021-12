Operação Actum: Polícia cumpre 20 mandados contra adolescentes em Fortaleza

Quatro adolescentes foram apreendidos pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na manhã desta sexta-feira, 10. Os jovens foram alvos da operação "Actum", que visa cumprir cumprir 20 mandados de busca e apreensão para os adolescentes e dois adultos, em Fortaleza.

Os jovens apreendidos estão sob acusação de ato infracional análogo a homicídio e roubo. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) já apreendeu outros 12 adolescentes envolvidos em atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, homicídio, ameaça, crimes de roubo ou furto.

"O objetivo é trabalhar no sentido de reduzir os crimes violentos e intencionais cometidos pelos suspeitos. As diligências continuam até a capturas completa desses jovens em conflito com a lei", comenta o delegado Carlos Alexandre.

A ação faz parte da operação do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV), iniciado no último dia 30 de novembro. As diligências da Polícia seguem até o cumprimento dos outros seis mandados restantes. Os suspeitos estavam localizados em bairros como Bom Jardim, Carlito Pamplona, Jangurussu, Miguel Arraes e Vila Velha.



