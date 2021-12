Proprietário de suposta casa espírita é suspeito de estuprar mulheres no Crato

Uma operação da Polícia Civil cumpriu, nesta sexta-feira, 10, na cidade do Crato, mandado de busca e apreensão contra um homem proprietário de uma suposta casa espírita. De acordo com a Polícia, ele é suspeito de se utilizar da posição de líder religioso para dopar mulheres, estuprá-las e submetê-las a sessões de estupro. A operação é denominada "Santo nome em vão". As informações são da Polícia Civil do Crato.



A ação da Polícia Civil teve início depois que várias vítimas procuraram a Delegacia do Crato para relatar os crimes praticados pelo homem, identificado pela Polícia como Francisco José Alexandre de Sousa, que seria também auxiliar de enfermagem.

O nome do centro é "Lar Espírita Maria de Nazaré". Lá, de acordo com a Polícia, o homem dizia que poderia curar a doença de mulheres que chegavam em busca de ajuda. Nas sessões, o homem é suspeito de cometer tortura alegando que estava tirando espíritos impuros das vítimas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS

Moradores incendeiam veículo e saqueiam igreja de suspeito de ocultar corpo de bebê em bueiro

Casal é preso suspeito de ocultação de cadáver de recém-nascido em bueiro de Caucaia

Uma das vítimas chegou a denunciar à Polícia que teve uma arma apontada para a cabeça. Os relatos colhidos pela Polícia dão conta de que, na residência do bairro Mirandão, o homem praticava rituais com velas e usava bebida alcoólica. Uma das vítimas relata que sofreu uma queimadura na mão causada pelo homem.

Os mandados foram cumpridos na casa do denunciado e na suposta casa espírita.

Tags