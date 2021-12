Capacitação do Programa Nossas Guerreiras abre inscrições nesta sexta, 10

O curso é gratuito e será um pré-requisito para as mulheres interessadas em participar do programa de microcrédito da Prefeitura de Fortaleza

Mulheres que queiram participar do Programa Nossas Guerreiras, da Prefeitura de Fortaleza, devem realizar inscrição para o curso “Elaboração de Proposta de Negócios”. A capacitação é gratuita e será um pré-requisito para participação no programa de microcrédito. As inscrições podem ser realizadas pelo site Fortaleza Capacita a partir desta sexta-feira, 10.

O curso tem duração de 8h/aula e acontece em formato virtual ou presencial. Até 30 mil mulheres serão capacitadas. As inscrições para o Nossas Guerreiras iniciam a partir de 14 de dezembro e para realizá-la será necessário ter a qualificação para saber como elaborar uma proposta de negócio, conforme o secretário do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Nogueira.

O Nossas Guerreiras, programa aprovado na Câmara Municipal no último mês de outubro, vai oferecer microcrédito orientado de até R$ 3 mil para 17 mil mulheres de baixa renda, maiores de 18 anos. Serão financiadas as iniciativas de negócios liderados por empreendedoras na Capital. As beneficiadas terão carência de seis meses para o início do pagamento com prazo de até 30 meses sem juros.

O aporte para o projeto é de cerca de R$ 55 milhões. As inscrições devem ser feitas de forma virtual, por meio de uma plataforma que será lançada na terça-feira, 14. A Prefeitura irá disponibilizar pontos de apoio onde as mulheres que não têm acesso à internet receberão auxílio para efetuar inscrição no programa, além disso, serão realizadas análises dos documentos e da viabilidade de negócios das interessadas. Os espaços serão localizados, inicialmente, nas Salas dos Empreendedores nas Secretarias Regionais e, posteriormente, em quiosques de três terminais de ônibus.

Público-Alvo do Programa

Ser mulher, prioritariamente chefe de família;

Ter no mínimo 18 anos de idade;

Ser hipossuficiente de renda;

Não ter sido beneficiada com recursos em ações de programas ou projetos similares da Prefeitura e

O empreendimento deve estar localizado nos limites de Fortaleza, prioritariamente, em bairros de baixo IDH-b.

Serviço



Inscrições para o curso "Elaboração de Proposta de Negócios”: Fortaleza Capacita

Mais informações: 0800 081 4141



