Programa Nossas Guerreiras é aprovado; 17 mil devem ser beneficiadas

O programa da Prefeitura Nossas Guerreiras é aprovado na Câmara Municipal e será encaminhada para sanção do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). O projeto de microcrédito orientado de até R$ 3 mil deve beneficiar 17 mil mulheres de baixa renda da Capital.

O programa foi anunciado na semana passada pelo prefeito de Fortaleza em cerimônia junto do governador do Estado, Camilo Santana (PT), em que está previsto o investimento total de R$ 55 milhões, sendo R$ 50 milhões do Estado e R$ 5 milhões do Município.

Sobre o assunto Sarto envia à Câmara projetos que preveem R$ 3,7 mi para pequenos empreendedores

Prefeitura lança programa de microcrédito para mulheres com aporte de R$ 55 milhões

Programa de bonificação do Crediamigo começa hoje (25); veja como acessar

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O microcrédito terá condições diferenciadas. Os recursos poderão ser utilizados para a implantação ou expansão do negócio através da compra de equipamentos, materiais e insumos. As beneficiárias terão uma carência de seis meses para iniciar o pagamento do crédito, que poderá ser parcelado em até 30 meses.

"Esse microcrédito deve alcançar a periferia da Cidade. É para a periferia que nós estamos dirigindo os recursos da Cidade", enfatizou o prefeito no lançamento.

A iniciativa havia sido idealizada inicialmente como uma política na campanha do atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). A medida chegou a ser anunciada pelo gestor municipal na abertura dos trabalhos da Câmara de Vereadores ainda em fevereiro e foi incorporada dentro do pacote de ações emergenciais para recuperação econômica de Fortaleza no período pós pandemia.

"A ideia é garantir financiamento para compra de equipamentos, materiais e insumos, estimulando o empreendedorismo feminino", conforme destaca a Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, responsável pelo gerenciamento da inciativa. A pasta define o projeto como o "maior programa de microcrédito da história de Fortaleza".

Público-Alvo do Programa

Ser mulher, prioritariamente chefe de família;

Ter no mínimo 18 anos de idade;

Ser hipossuficiente de renda;

Não ter sido beneficiada com recursos em ações de programas ou projetos similares da Prefeitura e

O empreendimento deve estar localizado nos limites de Fortaleza, prioritariamente, em bairros de baixo IDH-b.



Tags