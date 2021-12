Crianças internadas no Albert Sabin recebem visita do Papai Noel

As crianças internadas em tratamento no Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), em Fortaleza, receberam nessa quarta-feira, 8, a visita do Papai Noel. A ação faz parte de uma das celebrações natalinas que ocorrem durante o mês de dezembro no Hias. Além dos pequenos, os adolescentes em tratamento na unidade também foram prestigiados com a visita do bom velhinho, assim como os profissionais da saúde.

O momento foi marcado também com a apresentação musical do grupo PM Prevenção e Arte, da Polícia Militar do Ceará (PMCE). As atividades realizadas no Hias ontem partiu da iniciativa da terapeuta ocupacional Izabel Chagas, que é coordenadora da Cidade da Criança, espaço do Hospital que busca amenizar o trauma psicológico da internação por meio de atividades recreativas.

Segundo Izabel, ela e a equipe sabem da importância dessas atividades no desenvolvimento das crianças e também no processo de recuperação. “Não poderíamos deixar de realizar uma ação de Natal para nossos pacientes. Foi um momento muito festivo e de muita emoção, em que participaram não só os pacientes, mas também os acompanhantes e colaboradores”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Campanha Papai Noel dos Correios começa nesta quinta-feira

Campanha de Natal contempla mais de 2 mil famílias sob risco alimentar no Ceará

Menino que pediu carne ao Papai Noel recebe R$ 20 mil em doações e família faz churrasco

Internada há quase um mês, após uma crise convulsiva ocasionada por um sangramento na cabeça, a pequena Larice Mariano, de 5 anos de idade, não segurou a emoção ao receber a visita do Papai Noel. Segundo a mãe dela, Maria Socorro Mariano, o sonho da pequena era ver o Papai Noel. “Assim que viu o movimento, a menina se sentou de repente, já na expectativa. Ela ficou toda feliz”, conta Maria.

Realizando esse trabalho há quatro anos, o administrador de empresas Walber Nunes, que interpretou o Papai Noel, disse que foi uma ação muito significativa. Ele relembra que inicialmente resolveu fazer uma surpresa a uma criança internada em um hospital, e que desde então não parou mais de se vestir do personagem e levar alegria para as crianças neste período.

“Nessa visita ao Albert Sabin, confirmei mais uma vez o meu propósito de vida. Foi um momento mágico e de extrema alegria, amenizando a dor e alimentando a esperança e a fé em crianças e adultos através da figura épica do Papai Noel. Fico feliz demais em servir pessoas e levar a verdadeira essência do Natal para o hospital”, destaca Walber.

Para esta sexta-feira, 10, mais uma celebração de Natal está programada no Hias. Dessa vez, ela ocorrerá na recepção do ambulatório, onde será realizada uma missa de ação de graças para os colaboradores da unidade.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags