Mãe e duas filhas morrem após colisão entre carro e caminhão em Santa Catarina

A condutora do veículo precisou desviar de um caminhão parado na rodovia e acabou colidindo com outro caminhão que vinha no sentido contrário

Uma mãe e suas duas filhas morreram, na noite dessa sexta-feira, 03, após se envolverem em um acidente que resultou na colisão frontal entre o carro que estavam e um caminhão, na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina.

Daiani Thibes de Campos, de 34 anos, que conduzia o veículo, precisou desviar de um caminhão que estava estacionado na faixa da rodovia por conta de uma pane elétrica. Ao manobrar, a mulher entrou na contramão e acabou colidindo com outro caminhão que vinha no sentido oposto da pista.

Sobre o assunto Acidente com morte deixa BR-222 interditada em Itapajé

Passaré: motorista perde controle, atinge três motociclistas e foge

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



O acidente ocorreu no quilômetro 140,9 da rodovia, por volta das 19h15min. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Daiani morreu na hora, e as filhas Dainary Mello Gastão, 13, e Leonara Milena Mello Gastão, foram socorridas do local com vida e encaminhadas para o hospital, mas não resistiram às lesões graves.

Conforme os bombeiros que atenderam a ocorrência, os motoristas dos caminhões não sofreram ferimentos.



Tags