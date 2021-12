Vídeo: Moto avança e mãe e filha quase são atropeladas por caminhão

A mãe e a garota, de apenas 8 anos, chocam com a lateral do caminhão e acabam caindo da moto

Na última sexta-feira, 26, mãe e filha passaram por momentos de tensão em Miraí, Minas Gerais. Imagens de uma câmera de segurança mostram a mulher de 32 anos tentando ligar a moto com a filha de apenas 8 anos na garupa. O veículo, de repente, arremete e avança em direção a um caminhão que passava pela rua no momento.

A moto chega a colidir com o veículo, mas as duas não tiveram ferimentos graves.No vídeo, é possível ver a mulher em várias tentativas para ligar a moto. Quando sua bolsa escorrega e encosta no pedal, a motocicleta começa a andar desgovernada. A mãe e a garota se chocam com a lateral do caminhão e acabam caindo da moto.

Segundo o portal R7, a mulher e a criança machucaram o braço e o olho, mas passam bem. O motorista do caminhão não parou para prestar socorro. Após o acidente, mãe e filha foram encaminhadas para o Hospital de Muriaé, cidade próxima a Miraí.

A mulher pontuou que a situação foi um acidente e não vê culpa no condutor do veículo, por isso não tentou identificá-lo ou abriu um Boletim de Ocorrência. Assista ao vídeo do momento do acidente:



Moto arremete e mãe e filha quase são atropeladas por caminhão: https://t.co/wX1jCjEe8Z pic.twitter.com/cVTxQfi6P3 — O POVO (@opovo) December 1, 2021

