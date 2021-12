17 bairros de Fortaleza terão fiscalização reforçada pela AMC durante o mês de dezembro

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) reforça a fiscalização no trânsito em 17 bairros de Fortaleza a partir desta segunda-feira, 6. As regiões que receberão o reforço são as que mais registraram ocorrências de trânsito ao longo de 2021. A intensificação da fiscalização em dezembro ocorre devido às celebrações de fim de ano e a possível adoção de comportamento de risco dos condutores, como o consumo de bebidas alcoólicas durante o período festivo.

A ação foi batizada como “Operação Juntos pela Vida”, e contará com o reforço de 120 agentes de trânsito, educadores, operadores do Via Livre e engenheiros da Autarquia durante os três turnos do dia. A ação terá também o apoio da Guarda Municipal de Fortaleza e Polícia Rodoviária Estadual (PRE). O objetivo da iniciativa é reduzir acidentes e incentivar comportamento seguro no trânsito.

De acordo com a superintendente da AMC, Juliana Coelho, o objetivo da operação é também criar a cultura no cidadão de cumprimento às normas de circulação viária e consequentemente evitar lesões graves e mortes no trânsito. “Quem pode tomar uma decisão segura é o ser humano e não a sinalização, que apenas ajuda as pessoas a estarem mais atentas nas ruas. A responsabilidade no trânsito é atitude de cada um. Precisamos da ajuda de todos para que tenhamos o sétimo ano consecutivo de redução de mortes no trânsito da nossa Cidade”, disse.

Conforme a AMC, a operação ocorrerá de forma integrada com reforço na fiscalização em paralelo com ações educativas de conscientização dos condutores. Entre eles, os principais fatores de risco que ocasionam acidentes, como não usar capacete, utilizar o celular enquanto dirige, não utilizar cinto de segurança e a combinação de álcool e direção. A pasta não informou quais bairros irão receber as ações de reforço no trânsito.

Ações educativas

Nesta segunda-feira, 6, a AMC iniciou no Centro de Fortaleza diversas ações educativas de conscientização no trânsito. Durante a manhã, houve a distribuição de plaquinhas que incentivam o respeito aos ciclistas na praça da Igreja do Carmo e educadores dialogaram com ciclistas e condutores sobre o respeito às ciclovias e ciclofaixas.

No último mês, a AMC intensificou a Operação Lei Seca, que, segundo o órgão, deverá seguir em dezembro. Em novembro, foram mais de quatro mil condutores submetidos ao teste de alcoolemia. Destes, 11 foram positivos e 126 condutores recusaram o bafômetro, o que é um indicativo de ingestão de álcool.



