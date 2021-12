Bike sem Barreiras: saiba como funciona o projeto, que terá próxima edição dia 11 de dezembro

O Bike sem Barreiras é uma iniciativa que faz parte do projeto-piloto Rota Acessível, que configura rotas acessíveis a ser utilizadas por pessoas com diferentes deficiências. Com o início do projeto, foram implementadas melhorias no primeiro trecho da rota, que vai do Mercado dos Peixes (Meireles) ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (Praia de Iracema). A adaptação inclui calçadas largas, rampas de acesso, trânsito calmo e sinalização adequada. Cinco edições do projeto foram realizadas e a próxima será dia 11 de dezembro.



Idealizado pela Coordenadoria Especial da Pessoa com Deficiência (Copedef), vinculado à Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), em parceria com a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), o projeto ocorre quinzenalmente. Neste 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a ação pretende representar uma nova realidade para o grupo.



"Se Fortaleza é referência no uso da bicicleta, a ideia é incluir todos interessados, sem distinção, à prática de esporte e lazer", destaca em nota da Prefeitura a superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Juliana Coelho.

Bicicletas adaptadas

O projeto oferece três modelos diferentes de bicicletas adaptadas: uma handbike, que é um triciclo adaptado para ser pedalado com as mãos; uma bicicleta dupla, pedalada por uma pessoa com deficiência visual e pelo monitor ou acompanhante; e a 'The Duet', uma bicicleta adaptada com uma cadeira de rodas no lugar da roda dianteira, voltada para usuários com tetraplegia ou deficiência múltipla com até 120 quilos.

Os interessados em testar as bicicletas contam com o suporte de profissionais e alunos do curso do curso de Fisioterapia da Uninassau.

“Queremos continuar despertando nas pessoas com baixa ou nenhuma mobilidade o prazer em participar de uma atividade de lazer, que neste caso é andar de bicicleta”, destaca o reitor da Uninassau Fortaleza, Marcus Pontes.

Serviço

Bike sem Barreiras

Onde: ao lado do Centro Cultural Belchior e em frente ao projeto Praia Acessível

Quando: a próxima edição será no dia 11 de dezembro, de 9h às 13h

Como participar: o cadastro deve ser realizado diretamente no local e nos dias do evento

