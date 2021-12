Homem é preso após disparo de arma de fogo no Cais do Porto

Um suspeito foi preso suspeito de realizar disparo de arma de fogo no bairro Cais do Porto, em Fortaleza. O fato ocorreu na noite da última sexta-feira, 03. De acordo com informações da PMCE, foi apreendida uma arma após a captura do suspeito.

A ação, registrada por volta das 23h35min, teve início após agentes policiais serem acionados para uma ocorrência de disparo de arma na rua Orzete Filomeno. Durante as buscas, os militares localizaram o indivíduo em atitudes suspeitas. No momento da abordagem, um revólver municiado foi encontrado na posse do homem.

O suspeito foi identificado como Igor Muniz Dias, de 21 anos, que não tinha antecedentes criminais. Ele foi preso e conduzido ao 2º Distrito Policial.





