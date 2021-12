PM prende cinco pessoas e apreende três armas de fogo em Messejana

A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) realizou a apreensão de dois revólveres calibre .38 e uma pistola .380, além da detenção de cinco suspeitos de envolvimento em um homicídio e um ato infracional análogo ao mesmo crime. A ação foi realizada por uma composição do 16º Batalhão, na noite dessa sexta-feira, 3, no bairro Messejana, em Fortaleza.

Os policiais foram acionados por volta das 23 horas de ontem para atenderem a uma ocorrência de homicídio ocorrido na região da grande Messejana. O veículo com as características repassadas aos agentes foi localizado próximo ao terminal de ônibus da Messejana.

O carro foi abordado em uma avenida da região e, após realizarem as buscas dentro do veículo, os policiais localizaram as três armas de fogo e, em seguida, realizaram a detenção dos cinco ocupantes, identificados como Davi Régis Januário Matias, 23 anos, sem antecedentes; Francisco Anderson Dantas da Silva, 21, com antecedentes criminais por tráfico e crime de trânsito; Ivan Mendes Pereira Filho, 21, com passagem por dano; Wesley Xavier da Silva, 21, com registro por lesão corporal; e um adolescente de 17 anos.

Os detidos foram levados à Delegacia da Criança e Adolescente (DCA), onde foi instaurado inquérito por homicídio e corrupção de menores contra os adultos e um ato infracional análogo ao crime de homicídio em desfavor do adolescente.

