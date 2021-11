Enem: candidato com deficiência visual foi o último a entrar em local de prova

Candidato deficiente visual foi o último a entrar em local de prova neste domingo, 28. O candidato realizou exame na Universidade de Fortaleza (Unifor) e foi guiado até o portão por um homem vestido com a blusa do colégio Ari de Sá Cavalcante.

O segundo e último dia do Exame Nacional do Ensino Médio ocorre hoje. Os candidatos deverão resolver problemas de matemática e ciências da natureza. No primeiro domingo, os alunos foram submetidos a provas de linguagens e códigos, ciências humanas e redação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com informações de Alexia Vieira

Tags