Para estimular vacinação, Ceará e Capital exigem comprovante

Passaporte de Vacinação é exigido em bares, restaurantes, eventos, prédios públicos em Fortaleza, prédio do Tribunal de Justiça do Ceará e Justiça Federal no Ceará

O acesso interno as estruturas dos prédios da Justiça Federal no Ceará devem ocorrer somente mediante apresentação do certificado de vacinação contra a Covid-19. O comunicado foi emitido por meio da portaria nº 158/2021, na sexta-feira, 26 e passa a valer a partir desta segunda-feira, 29. Os visitantes e colaboradores deverão apresentar o documento em formato digital ou impresso.

Além disso, a cobrança do Passaporte de Vacinação tem sido uma das medidas utilizadas pela gestão municipal Fortaleza e estadual cearense para incentivar a vacinação. No último domingo, 28, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou o envio de um Projeto de Lei (PL) à Câmara Municipal para estabelecer a obrigatoriedade do passaporte da vacinação para a entrada em repartições e prédios públicos da Prefeitura de Fortaleza.

Um dos argumentos trazidos pelo Prefeito de Fortaleza é que a exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19 tem dado bons resultados em Fortaleza: "Estimulando muita gente a buscar nossas unidades de saúde para tomar a vacina. Decidi estender essa medida para os órgãos municipais", informou o gestor nas redes sociais.

Em relação ao executivo estadual, o governador Camilo Santana (PT) estabeleceu, por meio de decreto, a obrigatoriedade da apresentação do Passaporte da Vacina para ingresso em restaurantes, bares e eventos em todo o Ceará. Camilo também garantiu que que houve aumento na procura da vacinação contra a Covid-19 no Estado após a exigência do passaporte da vacina na entrada de estabelecimentos e eventos. A exigência do comprovante passou a valer desde do dia 15 de novembro.

A determinação pode ter contribuído para estimular a população faltosa a procurar se imunizar com a D1 ou regularizar o esquema vacinal incompleta. Os números de cadastrados para vacinação no Saúde Digital, plataforma de cadastro estadual para acesso à imunização, aumentaram 53,43% desde o início da cobrança do passaporte no Ceará.

Além restaurantes e bares, já impera a exigência do Comprovante para ter acesso a estruturas físicas de prédios ligados ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) e Justiça Federal no Ceará (JFCE). No dia 3 de novembro, o TJCE informou que para ter acesso às áreas internas dos prédios do Poder Judiciário é preciso apresentar o certificado de vacinação contra a Covid-19. O protocolo vale tanto para frequentadores internos (magistrados, servidores e colaboradores) quanto externos (advogados, defensores, promotores, partes e demais cidadãos).

Comprovante de vacina

O comprovante de vacinação, que atesta a aplicação da dose única, das duas doses ou das três doses, pode ser apresentado de forma física (cartão de vacinação) ou digital, por meio do:

ConecteSUS (conectesus.saude.gov.br), do Ministério da Saúde;

Aplicativo Ceará App, do Governo do Estado, é possível emitir o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19;

Outra opção válida é o Comprovante de Vacinação, gerado por meio do site Vacine Já (https://vacineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br), também disponível através de link no app Mais Saúde Fortaleza.



Passo a passo para emitir o comprovante de vacinação de forma on-line:

Acesse o site https://vacineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/; Clique na opção "Consultar Cadastro”, no canto superior esquerdo; Identifique-se preenchendo corretamente: CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS), data de nascimento e confirmação de segurança; Clique em “Consultar”; Na parte inferior da tela clique em: “Gerar Comprovante de Vacinação”; Preencha os dados solicitados: nome da mãe completo/responsável e confirmação de segurança; Clique em “Gerar Comprovante”.

Balanço vacinação na Capital

No total, em Fortaleza, já foram vacinadas 2.076.148 pessoas com a primeira dose e 32.671 com a dose única, o que equivale a mais de 93% da população vacinável com pelo menos uma dose, segundo a Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF). Além disso, 1.837.698 receberam a segunda dose e 238.290 foram beneficiados com a terceira. Ao todo, já foram aplicadas 4.184.789 doses.

Consultar cadastro

As listas com a relação dos agendados estão disponíveis no site https://coronavirus.fortaleza.ce.gov.br. É possível ainda realizar a consulta no site https://vacineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br.

Dúvidas frequentes

Dúvidas sobre o cadastro ou atualização do mesmo podem ser feitas pelo número 156, discando a opção 05, bem como nos Núcleos de Atendimento ao Cliente (NAC), e nos postos de saúde.

Documentos necessários

Ao comparecer ao centro de vacinação, é necessário apresentar os documentos originais: identidade (com foto), CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência. Os adolescentes que não possuem RG poderão levar a certidão de nascimento junto a um documento com foto, que pode ser o bilhete único ou carteira estudantil. No caso de segunda dose, levar também o cartão de vacinação.

