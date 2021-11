Enem 2021: aluno esquece identidade e recebe documento antes de fecharem portões

Faltando apenas quatro minutos para o fechamento dos portões, o rapaz conseguiu pegar a carteira para entrar no local de prova. Veja vídeo

Neste domingo, 28, João Vitor Lima da Silva esqueceu a identidade e a representante do Farias Brito, escola onde o rapaz estuda em Fortaleza, foi buscar documento no carro da mãe dele. Faltando apenas quatro minutos para o fechamento dos portões, o rapaz conseguiu pegar a carteira para entrar no local de prova.

Veja o vídeo:

O segundo domingo do Exame Nacional do Ensino Médio ocorre hoje. Os candidatos terão de resolver questões de matemática e ciências da natureza. No primeiro domingo, os alunos foram submetidos a provas de linguagens e códigos, ciências humanas e redação.

