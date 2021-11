Estudante que se atrasou para o Enem por amamentar filho ganha bolsa da estudos

A estudante Débora Gomes, 26, que se atrasou para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no domingo, 21, porque precisou amamentar seu filho pequeno ganhou uma bolsa de estudos em uma instituição no Recife, em Pernambuco. Débora é mãe de duas crianças: “Tenho um bebê de cinco meses e ele mama. Foi por causa da amamentação que demorei”, revelou.

A candidata foi impedida de fazer o exame devido ao atraso, mas logo após a repercussão do caso, Débora foi procurada por diversas instituições de ensino oferecendo bolsas de estudos. “Foram oferecidas bolsas de algumas faculdades com 100% de gratuidade. Estou muito grata, primeiramente a Deus, e, segundamente, à faculdade", contou ao Jornal do Commercio. A jovem ainda não decidiu que curso irá fazer, mas afirmou que está decidindo.

A jovem informou que escolheu a oferta de uma instituição com bolsa 100% integral. A faculdade fica localizada na área central do Recife, mesma região onde a estudante mora.

Conforme a jovem, ela não imaginava tanta repercussão e apoio. "Estou muito entusiasmada e pretendo investir nos estudos, para que possa entrar no mercado de trabalho e continuar na luta pela concretização dos meus objetivos", pontuou Débora.

A estudante compartilhou a situação por meio das redes sociais. Veja o vídeo:

Com informações do Jornal do Commercio (JC)



