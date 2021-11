Ao vivo: professores do Farias Brito corrigem questões do 2º dia do Enem às 20 horas

O segundo dia de provas conta com 90 questões, sendo 45 de Matemática e outras 45 de Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia). Transmissão é parceria do O POVO com o Sistema Farias Brito

A correção de provas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizada na noite deste domingo, 28, às 20 horas, em iniciativa do O POVO aos estudantes que concorrem às vagas do certame. Em parceria com professores do Sistema Farias Brito (SFB), a transmissão acontecerá por meio do Facebook, Twitter e Youtube do O POVO.

O segundo dia de prova conta com 90 questões, sendo 45 de Matemática e outras 45 de Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia). No total, 1,7 mil municípios recebem o Exame, que é aplicado tanto em modalidade digital como impressa. As provas começaram às 13h30min e se estendem até 18h30min, no horário de Brasília.

Assim como na prova do último domingo, 21, é obrigatório o uso de máscara de proteção facial. Participantes que estiverem com Covid-19 ou outras doenças infectocontagiosas não devem comparecer ao exame e podem solicitar a reaplicação. O descumprimento das regras pode levar à eliminação do candidato. No primeiro dia, 74% dos candidatos inscritos fizeram as provas.

O Enem seleciona estudantes para vagas do ensino superior públicas, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), e serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os resultados também podem ser usados para ingressar em instituições de ensino portuguesas que têm convênio com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Serviço

O que: transmissão ao vivo do segundo dia de provas do Enem

Quando: neste domingo, 28, ás 20 horas

Onde: por meio do Facebook, Twitter e Youtube do O POVO.

Acesso gratuito



Com Agência Brasil

