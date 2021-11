Semace: Fortaleza tem 12 pontos de praias impróprios para banho

A Semace (Superintendência Estadual do Meio Ambiente) divulgou, nesta sexta-feira, 26, um boletim com dados sobre as praias do litoral cearense balneáveis, ou seja, que estão próprias para banho. Foram fiscalizados 67 pontos e 54 atenderam aos requisitos exigidos pela Gerência de Análise e Monitoramento do órgão, 80% do total. Doze pontos, todos em Fortaleza, estão impróprios.



Fortaleza apresenta o maior número de lugares com condições adequadas para banho. De acordo com a Semace, são 20 trechos de praias localizados entre o Leste, Oeste e Centro. O órgão destaca que as praias do Futuro e de Iracema apresentam mais pontos adequados para uso.



A orla da capital possui 12 pontos impróprios para balneabilidade, os quais não passaram nos testes realizados:

- Praia do Farol/Titanzinho;

- Trecho entre a Praia dos Botes e o Farol;

- Trecho entre o Monumento do Jangadeiro até a Praia dos Botes;

- Trecho entre a foz do Riacho Maceió e o Momento dos Jangadeiros;

- Trecho do Espigão da Rui Barbosa até a rua José Vilar e o Espigão;

- Trecho entre o INACE (Ind. Naval do Ceará) até o Aquário;

- Trecho entre a Rua Jacinto Matos até a Av. Philomeno Gomes;

- Trecho do Espigão entre Av. Dr. Theberge e a Rua Boa Esperança;

- Trecho entre o Espigão da Desembargador Moreira até a Volta da Jurema*;

- Trecho entre a Rua Seis Companheiros até a Rua Francisco Calaça;

- Trecho entre a Rua Lagoa do Abaeté até a Rua Seis Companheiros;

- Trecho entre a foz do Rio Ceará até a Rua das Goiabeiras;

- Praia da Barra do Ceará

*O ponto se encontra em estado de alerta, quando os dados são insuficientes para conclusão da análise da autarquia Estadual.

Segundo os dados divulgados, com exceção da Praia da Taíba, que se encontra em estado de alerta, todo o resto do litoral cearense monitorado pela Semace, o qual segue os padrões da resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, está dentro do padrão estabelecido para balneabilidade. Tradicionais praias do Estado estão liberadas, entre estas: Porto das Dunas, Canoa Quebrada, Iguape, Icaraí de Amontada, Cumbuco, Paracuru, Jericoacoara e Flecheiras.



