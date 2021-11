Hospital do Vale do Jaguaribe é inaugurado e Ceará passa a ter quatro unidades regionais

O Hospital Regional do Vale do Jaguaribe foi inaugurado nesta quinta-feira, 25. A unidade de alta complexidade tem a capacidade de atender a população dos 20 municípios da região Jaguaribana, em torno de meio milhão de habitantes. O hospital oferecerá os serviços de emergência e urgência, ambulatório, centro de imagem e diagnóstico, centro de parto, centro cirúrgico, enfermarias clínica, cirúrgica, traumatológica e pediátrica.

"Tivemos um atraso na inauguração, por conta da pandemia, porque tivemos de montar os leitos de UTI no hospital de Limoeiro. Mas hoje, entregamos o Hospital já em funcionamento para a população do Vale do Jaguaribe", explica o governador Camilo Santana. "Nos estamos com 240 pessoas já trabalhando. A perspectiva é de que, quando o hospital estiver em pleno funcionamento, chegará a 1500 funcionários, então significa também novas oportunidades de emprego", pontuou. A unidade segue os mesmos moldes dos Hospitais Regionais do Cariri, Norte e Sertão Central.

O novo Hospital se localiza na BR-116, no entroncamento das cidades de Russas e Morada Nova. A estrutura ocupa uma área de quase 30 mil m² e contará, inicialmente, com 60 leitos de enfermaria nas áreas de clínica médica, clínica cirúrgica e psiquiatria, 10 leitos de UTI e cinco leitos de apoio, além de centro de imagem com exames laboratoriais, endoscopia, raio-x, ultrassonografia, tomografia computadorizada, hemodinâmica e ressonância magnética.

Inauguração do Hospital do Vale do Jaguaribe com a presença do governador Camilo Santana (Foto: Barbara Moira)



Segundo Camilo, a expectativa é que mais serviços sejam implementados nos próximos meses. "A emergência, nesse primeiro momento, não estará aberta. A previsão é que, no início do próximo ano, nos já possamos preparar, capacitar e selecionar os profissionais para isso", ressaltou. Com a inauguração da unidade, todas as cinco macrorregiões de Saúde passam a contar com pelo menos um Hospital de grande porte.

As obras tiveram início em 2017, com um investimento de 208 milhões de reais. Ao todo, o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe atenderá 31 especialidades médicas: Anestesiologia; Cardiologia - Clínica e Cirúrgica; Cirurgião Bucomaxilo; Cirurgia Geral; Cirurgia Vascular; Cirurgia Oncológica; Cirurgia Cabeça e Pescoço; Clínica Médica; Dermatologia; Endocrinologia; Endoscopia Digestiva e Respiratória.

Além disso, também ofertará as áreas de Gastroenterologia; Gineco-Obstetrícia - Clínica e Cirúrgica; Hemodinamicista; Mastologia; Medicina Intervencionista; Nefrologia -TRS; Neonatologia; Neurologia; Neurocirurgia; Neuropediatria - fila de espera; Oftalmologia; Oncologia Clínica; Otorrinolaringologia; Pediatria -Clínica e Cirúrgica; Psiquiatria; Pneumologia; Reumatologia; Radiologia; Traumato-Ortopedia; Urologia; nutricionista; farmacêutico; assistente social; enfermeiro; fisioterapeuta; terapeuta ocupacional; fonoaudiólogo; psicólogo e ouvidoria.

