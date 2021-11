Ciclofaixa de Lazer tem horário reduzido neste domingo, 28, devido ao Enem

Por conta do segundo e último dia de aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 neste domingo, 28, os percursos da Ciclofaixa de Lazer estarão disponíveis em horário reduzido, de 6 às 10 horas. O evento, que é promovido pela Prefeitura de Fortaleza, é uma importante opção de diversão e lazer para a população da Capital cearense.

Sendo faixas de uso exclusivo de bicicletas, situadas junto ao canteiro central ou à esquerda da via, a Ciclofaixa de Lazer permite a circulação de ciclistas aos domingos e feriados nacionais. No decorrer dos trajetos, os ciclistas receberão apoio de agentes e orientadores da AMC, da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e da Guarda Municipal.

Os pontos de apoio às rotas ficarão localizados no Anfiteatro do Parque do Cocó, Passeio Público, Igreja Nossa Senhora Aparecida e Praça Jonas de Freitas (atrás do North Shopping). No final de semana seguinte, 4 e 5, o evento volta ao horário normal de 6 às 12 horas.

Rota Leste

A rota leste sairá do início da ciclovia da Avenida Washington Soares em direção ao Passeio Público, passando pelo Ponto de Apoio do Anfiteatro do Parque do Cocó. O percurso seguirá pela Av. Sebastião de Abreu, Av. Padre Antônio Tomás, Av. Senador Virgílio Távora, Av. Antônio Justa, Av. Abolição, Av. Beira-Mar (pela ciclovia paisagística), Av. Historiador Raimundo Girão, Av. Alberto Nepomuceno, Rua Dr. João Moreira até o Passeio Público.

Rota Oeste

A rota oeste vai ligar a Praça Jonas Freitas, conhecida como Praça dos Animais ou Praça do North Shopping, no bairro São Gerardo, ao Passeio Público. O circuito passará pela Rua Braz de Francesco, Av. Bezerra de Menezes, Rua Justiniano de Serpa, Av. Domingos Olímpio, Floriano Peixoto, seguindo para o Passeio Público, pelo Centro.

Rota Sul

A rota sul vai ligar a Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese, ao Passeio Público. O percurso partirá da Av. Professor Gomes de Matos, Rua Jorge Dumar, Av. Eduardo Girão, Av. dos Expedicionários, Rua Barão do Rio Branco, Av. Domingos Olímpio, onde se conectará com a rota oeste, em direção ao Passeio Público, pela Rua Floriano Peixoto.

