Trio é preso suspeito de estupro e cárcere contra mulher transexual em Fortaleza

Salviano Fernandes da Silva, de 60 anos, Francisco Daniel Galdino de Abreu, de 27 anos e Vitória Marinho da Silva, de 21 anos, foram presos por envolvimento no estupro, espancamento e cárcere privado de uma mulher transexual, em Fortaleza. O crime aconteceu no bairros Siqueira, em Fortaleza. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



Sobre o assunto Abrigo em Fortaleza é investigado por homicídios, tortura e maus-tratos contra idosos

Ato lembra vítimas de feminicídio e exige fim da violência de gênero

A vítima, de 25 anos, foi capturada na avenida Osório de Paiva e mantida em cárcere em um imóvel no bairro Siqueira. Ela foi vítima de estupro, espancamento e conseguiu fugir do local. Depois disso procurou a Polícia Militar, que realizou a prisão dos três indivíduos, sendo dois homens que participaram do estupro e uma mulher.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os três foram autuados em flagrante por estupro, sequestro e cárcere privado. A vítima passou por exames na Perícia Forense que confirmaram a consumação do crime sexual.

Tags