Homem vai buscar pensão da irmã em bairro onde predomina facção rival e é espancado e estuprado

Suspeitos do crime foram presos pela Polícia Militar

Um rapaz foi buscar a pensão alimentícia da irmã, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, e acabou vítima de estupro e espancamento. Suspeitos do crime foram presos pela equipe do 17º Batalhão da Polícia Militar (BPM), na noite da última quarta-feira, 24.



Após a irmã da vítima, que era mãe de duas crianças, se separar e ir morar em um bairro onde predominava a facção rival, ela recebeu uma proposta de encontro para que fosse ao Grande Bom Jardim, para que o pai das crianças pudesse ver os filhos e ela pudesse receber o valor referente a pensão alimentícia.

A família ficou preocupada com a ideia da mulher ir ao Bom Jardim e o irmão se colocou à disposição para ir buscar o dinheiro, mas ele acabou sendo surpreendido com uma emboscada de cinco pessoas, que o espancaram. Dois homens que estavam no grupo também o estupraram.

Ele conseguiu fugir e procurou a Polícia, machucado e abalado devido ao espancamento e à violência sexual. Os militares do 17º BPM realizaram a prisão de suspeitos.



Por meio de nota, a Polícia Militar do Ceará informou que realizou a prisão de três pessoas suspeitas de envolvimento no crime de estupro, na Granja Lisboa.

Os três estavam em um imóvel na rua Urucutuba. Foram presos Salviano Fernandes da Silva, 60, Francisco Daniel Galdino de Abreu, 27, e Vitória Marinho da Silva, 21. Eles foram encaminhados à Delegacia da Mulher, onde foi feito um procedimento sobre o crime de sequestro, cárcere privado e estupro.

