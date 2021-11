Homem saca arma durante briga na fila de vacinação no Centro de Eventos

Um homem sacou uma arma de fogo durante uma confusão no Centro de Eventos de Fortaleza, nessa quarta-feira, 24, durante a vacinação de estudantes da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza. Segundo testemunhas, o homem teria furado a fila de espera para a vacinação. Nas imagens, é possível ver muitas crianças correndo assustadas. A Polícia foi acionada para o local, mas o homem que estava armado não foi localizado.

Confira os registros da ocorrência:

De acordo com imagens registradas por testemunhas, o homem entrou em briga corporal com outros indivíduos que aguardavam na fila de vacinação, desferindo socos. Assustadas com o confronto, as pessoas presentes correram.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) emitiu nota informando que a Polícia Militar foi acionada e, conforme informações preliminares, "pessoas que estavam na fila de vacinação contra a Covid-19 se desentenderam porque uma delas teria tentado passar na frente das outras. Além disso, uma delas teria sacado uma arma de fogo durante o atrito. Quando os PMs chegaram ao local, essa pessoa não foi localizada".

