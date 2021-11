Kombi pega fogo na Torres Câmara na tarde desta quarta-feira

Uma kombi pegou fogo na altura do cruzamento da rua Torres Câmara com a avenida Barão de Studart no bairro Aldeota. O fogo teve início por volta das 15h15min desta quarta-feira, 24. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e apagou as chamas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais informações em instantes

Tags