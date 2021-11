Governo do Ceará recebe prêmio Muriqui por ações de desenvolvimento sustentável

Honraria é concedida a personalidade e entidades que contribuem para a conservação da biodiversidade no País

O Governo do Ceará recebeu o prêmio Muriqui, pelo Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, na noite desta terça-feira, 23. A condecoração é considerada uma das mais importantes homenagens às ações ambientais no país. O evento ocorreu no auditório da Fiec e tinha como objetivo celebrar os 30 anos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.

Durante a noite, também foi comemorado os 50 anos do Programa “O Homem e a Biosfera”. O prêmio Muriqui reconhece o trabalho de pessoas físicas ou entidades públicas e privadas, sendo nacionais ou estrangeiras, que “contribuam para a conservação da biodiversidade, o fomento e divulgação dos conhecimentos tradicional e científico e a promoção do desenvolvimento sustentável na área da Mata Atlântica”.

Sobre o assunto Governo do Ceará entrega brinquedropraça e academia ar ao livre na comunidade Babilônia

Matrículas na educação profissional federal crescem 47% em 2020

MPF entra com ação para recuperar Área de Proteção Ambiental desmatada em Meruoca

Estudantes de Juazeiro são premiados na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A honraria foi instituído em 1993, pelo Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. O prêmio já foi concedido a diversas entidades, como a organização Save Brasil, Fundação Brasileira para Conservação da Natureza, Projeto Tamar, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Além disso, também foi homenageado o fotógrafo Sebastião Salgado; o naturalista, professor, pesquisador e político brasileiro, Paulo Nogueira Neto; e o ambientalista, biólogo e pesquisador norte-americano, Thomas Lovejoy.

Tags