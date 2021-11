UFC formará comissão para discutir planos para novo hospital universitário

A unidade hospitalar recebida pela Universidade Federal do Ceará (UFC) deve ter seu destino definido nos próximos meses. De acordo com o reitor da instituição, Cândido Albuquerque, uma comissão será formada entre servidores e a comunidade acadêmica para decidir "o que será feito e como será feito". Diálogos com autoridades federais e estaduais e com outras universidades também estão nos planos.

"Vamos criar uma comissão que vai avaliar para definir o que será feito e como será feito, a fim de atender as necessidades da Universidade e da sociedade, ao mesmo tempo que respeitamos as nossas possibilidades de investimento", afirma Cândido Albuquerque, lembrando que há "uma parcela importante de dinheiro da UFC" colocado na obra. Segundo ele, os investimentos foram realizados entre 2008 e 2011. O reitor não soube, entretanto, precisar o valor investido.

Albuquerque garante que, uma vez terminados os trâmites jurídicos da doação do prédio, conversará com os ministérios da Educação e da Economia, bem como o governador Camilo Santana e com o prefeito José Sarto, a fim de estabelecer parcerias para "tirar o projeto do papel". "Toda a comunidade universitária será ouvida. Podemos ouvir também outras universidades, públicas e privadas, que têm cursos da área da saúde e ver como podemos trabalhar junto."

"Manter um hospital é muito difícil. Construir é a parte mais fácil. O que você investe para construir, você gasta de novo a cada um ano e meio, em média, para mantê-lo", estima reitor. "O compromisso da UFC é fazer daquele complexo uma referência para o estado do Ceará", complementa.

Cândido Albuquerque afirmou ainda que tem feito reuniões com o ex-secretário estadual da Saúde, Carlos Roberto Martins Sobrinho, o Dr. Cabeto, que preside o o Instituto de Ciências Médicas Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ICM). O Instituto era proprietário do prédio que foi doado à UFC. O vice-reitor, Glauco Lobo Filho, e o pró-reitor de planejamento, Almir Bittencourt, devem se reunir com Albuquerque e Cabeto na manhã dessa terça-feira, 23.

