Após impasse nas emendas, Camilo e deputados cearenses visitam obras do Hospital da Uece

O governador Camilo Santana (PT) e parlamentares cearenses visitam, na manhã desta segunda-feira, 22, as obras do novo Hospital da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual do Ceará (Uece). A obra foi alvo de impasse entre parlamentares da bancada cearense que não chegaram a consenso para distribuir R$ 213 milhões das emendas coletivas.



Dentre os deputados presentes estão Eduardo Bismarck, André Figueiredo, Mauro Filho e Robério Monteiro (todos do PDT), Domingos Neto (PSD), José Guimarães (PT), Genecias Noronha (SD) e Pedro Bezerra (PTB); também participam o prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) e o senador Cid Gomes (PDT).

A base governista tentava articular, sob coordenação de Cid, o envio de R$ 180 milhões das emendas coletivas para a obra do Hospital, além de repasses para a Prefeitura de Fortaleza e outros órgãos. No entanto, sete deputados rejeitaram a proposta dos governistas, que chegaram a diminuir o pedido para o envio coletivo de R$ 102 milhões.

Guimarães disse que Camilo "sempre colocou o hospital como sendo prioridade do recurso (de emendas coletivas), no entanto, alguns parlamentares colocaram que não aceitariam a divisão de 50% para o Estado e 25% para Fortaleza e órgãos federais. Deu muito debate e muita confusão", explicou.

"Não teve um consenso, foi o possível", complementou o petista, afirmando que cada parlamentar tem o direito de escolher onde vai alocar os recursos e que deve prestar contas por isso posteriormente.

Sem acordo, os parlamentares dividirão igualmente os cerca de R$ 213 milhões, em cotas de R$ 8,7 milhões para cada. O acordo precisava da anuência de três quartos da bancada na Câmara dos Deputados e de dois dos três senadores para sair do papel. Com o impasse, apenas os deputados governistas devem enviar emendas para o hospital universitário.

