Enem 2021 em Fortaleza: estudantes falam sobre as expectativas; veja fotos

Número de inscritos é 37,7% menor do que em Enem 2020. O exame, que é a principal porta de entrada para a universidade no Brasil, passa por sucessivas quedas

Hoje, domingo, 21, o compromisso de 67.612 fortalezenses foi com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Segundo o instituto responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 65.309 candidatos se inscreveram para a prova impressa e 2.303 para a versão digital na Capital.

O número é 37,7% menor do que em Enem 2020, quando 108.514 estudantes de Fortaleza se inscreveram para a prova. A queda segue um padrão estadual e nacional. No Ceará, as inscrições para o Enem 2021 são 35,8% menores quando comparadas à edição anterior. No Brasil, a redução é de 46%.

Durante a manhã deste domingo, O POVO acompanhou a entrada em alguns locais de prova em Fortaleza. Vânia Keyla, de 17 anos, compareceu um pouco antes das 11 horas no Centro Universitário 7 de setembro (Uni7), onde faz o exame pela terceira vez. A jovem realizou a prova no primeiro e segundo ano do Ensino Médio e a expectativa desta vez é conseguir aprovação no curso de Medicina Veterinária. “Pelos resultados que já tive, a tendência é tirar uma nota maior agora”, disse.

Já a estudante Brunna das Chagas, 21, faz as provas pela primeira vez e tenta aprovação no curso de Psicologia ou Nutrição, mas, segundo ela, as expectativas não são boas, pois o ensino remoto prejudicou a preparação para o Enem.

Na Universidade de Fortaleza (Unifor), um dos maiores locais de prova da Capital, a movimentação de candidatos foi expressiva. Entre eles está Gabriel Costa, 22, que chegou cedo ao local de prova e ficou lendo um livro enquanto esperava o momento de entrar. O jovem já cursa graduação em Jogos Digitais, mas pretende se transferir para Psicologia. “Estou bem calmo, sem expectativas”, disse.

Letícia Cândido e Ana Beatriz Brito estão no segundo ano do ensino médio e também aguardavam a abertura dos portões na Unifor. As amigas se inscreveram para o Enem deste ano a fim de treinar, se preparando para uma futura aprovação nos cursos de Medicina Veterinária e Enfermagem. A expectativa é positiva: “Acho que vai ser bom, vamos saber como é e ter noção da questão do tempo de prova”, explica Letícia.

Há poucos quilômetros dali, no colégio Ari de Sá na avenida Washington Soares, a movimentação era bem diferente. A fila era pequena e às 12h30min já não havia estudantes do lado de fora dos portões. Isso porque, conforme responsável pela orientação dos candidatos, o colégio está aplicando apenas o Enem Digital. Neste domingo, 79 pessoas eram aguardadas para realizar o exame no local.

No Ceará, 208.841 candidatos estão inscritos para fazer o Enem. Neste domingo, os estudantes responderam 45 questões de linguagens e 45 questões de ciências humanas (que inclui história, geografia, filosofia e sociologia), além de redigirem uma redação. No próximo domingo, 28, serão terá 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza (biologia, física e química). (Colaborou Isabela Queiroz)

