No Cariri, idoso morre queimado em roça e outro cai de penhasco

Dois idosos morreram após acidentes nos municípios de Aurora e Missão Velha, cidades da região do Cariri. Na primeira ocorrência, um homem de 75 anos morreu após cair de um penhasco por volta das 22 horas da última quinta-feira, 11, em Aurora. De acordo com informações do portal Cariri Ceará, a vítima, identificada como Manoel Leite de Figueiredo, foi conferir um incêndio nos arredores quando caiu nas proximidades das obras da Ferrovia Transnordestina. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo foi reconhecido por familiares na manhã de sexta-feira, 12.



Já em Missão Velha, um agricultor de 79 anos foi encontrado sem vida na sexta, 12, em um matagal na localidade do Sítio Aleixo. A vítima estava com queimaduras pelo corpo que, de acordo com informações da Polícia Militar, foram ocasionadas pela "broca", termo referente à queima da vegetação seca para preparação de terreno. As chamas se alastraram e atingiram o fazendeiro, que veio a falecer no local.

O caso no município de Aurora está sendo apurado pela Polícia do Estado Civil do Ceará (PC-CE) e investigado pela Delegacia Municipal de Aurora. Em Missão Velha, foram acionadas as equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado (PC-CE). Ambos tiveram auxílio da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que segue com as investigações.

