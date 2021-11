Bombeiros debelam incêndio em apartamento no bairro Guararapes

O caso aconteceu na madrugada de hoje, sábado, 13, em apartamento no sexto andar de um condomínio residencial no bairro Guararapes. O fogo atingiu três quartos, além de sala de estar e cozinha

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CMBCE) debelou um incêndio na madrugada deste sábado, 13, em apartamento no sexto andar de um condomínio residencial no bairro Guararapes, em Fortaleza. O fogo atingiu três quartos, além de sala de estar e cozinha; o acesso ao apartamento foi prejudicado e os agentes precisaram forçar sua entrada.

Parte do encanamento também foi afetada pelo incêndio, deixando o local da ocorrência alagado. Foram utilizados cerca de 200 litros de água para debelar o incêndio, além de um jato compacto, conforme a assessoria do CBMCE. Durante a operação, os bombeiros resgataram dois cachorros de pequeno porte, um spitz alemão e um spaniel anão continental.

Uma vistoria por parte do Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio (Cepi) foi solicitada, de modo a analisar o condomínio, que tem 24 andares. O sistema preventivo do prédio estava inoperante e não funcionou, enquanto materiais necessários não estavam disponíveis.



O proprietário do imóvel, Vinícius Magalhães, explicou ao O POVO que ninguém estava no local durante o incêndio. Segundo ele, o atual residente “recusa-se a sair” do apartamento, que foi adquirido em leilão e dado um prazo de 30 dias para liberação.

O fogo “aparentemente teria se originado do curto-circuito em um quarto que era utilizado como estúdio de som”, afirma Vinícius. Mas as causas do incêndio ainda serão analisadas e informadas em laudos periciais. Nenhuma hipótese deve ser descartada.

“O fogo foi controlado no início da manhã e não se sabe a extensão dos danos ao edifício e aos apartamentos vizinhos, pois somente uma vistoria técnica de engenheiros pode atestar isso”, acrescenta ele.



