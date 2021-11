Há 41 anos em atividade, Plantão Gramatical já realizou cerca de 705 mil atendimentos

Para auxiliar a comunidade acerca do uso correto da Língua Portuguesa, a Prefeitura de Fortaleza oferta o Plantão Gramatical. O serviço, que é realizado por meio do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), completou 41 anos de atividade no último mês de setembro. Além disso, mesmo em um período atípico de pandemia, o serviço continuou ativo e, neste ano, chegou alcançou o marco de 705 mil atendimentos.

Uma equipe de cinco plantonistas esclarece dúvidas sobre fonética, semântica, crase, pontuação e regras gerais do português. O tempo de atendimento dura, no máximo, três minutos, mas pode variar de acordo com a demanda do consulente. O serviço está disponível pelo telefone (85) 32251979 ou presencialmente, com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

O Plantão Gramatical atende usuários de outros municípios e estados brasileiros, além de pessoas de outros países. Durante a pandemia de Covid-19, as perguntas relacionadas à área da saúde passaram a ser mais frequentes. Segundo Márcia Linhares, professora do Plantão Gramatical há nove anos, o contexto social é muito importante para o Plantão.

Nesses 41 anos de serviço, foram atendidas muitas curiosidades. Os consulentes têm perfil diverso que vai de advogados a crianças que querem tirar uma dúvida sobre a tarefa escolar. Há ainda um caso inusitado de uma consulente que liga para saber como os professores estão. Além do gesto de atenção, a mulher diz que não esquece o número telefônico do serviço, que continua o mesmo desde a sua fundação.

Serviço

Plantão Gramatical

Endereço: avenida João Pessoa, 5609, Damas

Telefone: (85) 32251979

Horário de atendimento: das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas



