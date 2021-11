Uece divulga gabarito da primeira fase do vestibular 2022.1; confira

Segunda fase do vestibular acontece nos dias 5 e 6 de dezembro

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) divulgou o gabarito da prova da primeira fase do vestibular realizada nesta segunda-feira, 15. O gabarito preliminar das 85 questões está disponível no site da universidade.

Confira o gabarito clicando aqui.

Nesta segunda-feira, 15, feriado nacional do Dia da Proclamação da República, estudantes fizeram a prova de conhecimentos gerais do vestibular 2022.1 da Uece. Cerca de 20 mil pessoas se inscreveram para participar do certame em todo o Estado.

Os candidatos tiveram quatro horas para fazer 85 questões de múltipla escolha, abrangendo Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Geografia, História, Matemática, Física, Química, Biologia, Educação Física, Sociologia e Filosofia.

O gabarito é dividido pela língua estrangeira escolhida por cada participante, seja ela Espanhol, Francês ou Inglês.

Segunda fase

A prova de conhecimentos específicos para quem passar para a segunda fase do vestibular será aplicada nos dias 5 e 6 de dezembro.



