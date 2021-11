Feriadão registrou homicídios em pelo menos seis bairros de Fortaleza

O feriadão entre a sexta-feira, 12, e a segunda-feira, 15, registrou homicídios em pelo menos seis bairros de Fortaleza. Os crimes aconteceram nos bairros Curió, Dom Lustosa, Barroso, Jardim União, Siqueira, José Bonifácio. O balanço é parcial e baseado nas ocorrências diárias recebidas pela Polícia.



No sábado, 12, Francisco Reginaldo Ribeiro foi morto na travessa Carrapicho, na Grande Messejana. A vítima foi morta a tiros e estava na rua quando foi atacada. Ele era morador do Curió. Já no bairro Dom Lustosa, também no sábado, 12, Rafael Lima Brito, de 25 anos, foi morto com dois tiros na cabeça. A vítima possuía antecedente criminal por roubo.

No bairro Barroso, um corpo sem identificação foi encontrado com sinais de violência dentro de uma residência no sábado, 12. No mesmo dia, no Jardim União, um homem, sem identificação, foi morto em um bar. Ele estava com amigos quando foi assassinado.

No domingo, 14, um homem de 27 anos e um adolescente de 17 foram executados com tiros na cabeça quando transitavam em uma motocicleta no Siqueira. O caso foi registrado no cruzamento da rua Estrada Jatobá com Rua Nova. O adulto respondia na Justiça por crime de roubo.

Na segunda-feira, 15, um filho matou a mãe no bairro José Bonifácio. Na ocasião, a vítima morreu no local. Foram aproximadamente 30 golpes de faca.

RMF também registra homicídios

Um adolescente de 17 anos foi morto na Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza, nesta segunda-feira, 15. Manoel Vitor de Oliveira apresentava pelo menos cinco lesões de arma de fogo. A vítima teria sido atraída para o local e em seguida executada.

Em Aquiraz, os restos mortais de uma pessoa foram encontrados incinerados em uma fornalha. A Polícia investiga se a vítima seria um homem que estava desaparecido. O caso também foi registrado na segunda-feira, 15.

O POVO solicitou informações sobre os dados oficiais de homicídios no feriadão à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e foi informado pelo órgão que não são divulgados balanços parciais.

