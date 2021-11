Polícia Civil investiga duplo-homicídio no bairro Siqueira

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga um duplo-homicídio com vítimas do sexo masculino. Ambos foram mortos a tiros no domingo, 15.



Sobre o assunto Carro roubado é recuperado momentos depois do crime pela PM com apoio do videomonitoramento

Filho amarra e mata mãe idosa com 30 facadas em Fortaleza

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um homem de 27 anos e um adolescente de 17 foram as vítimas do crime. Eles foram atingidos em via pública no Jardim Jatobá.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma moto que estava com as vítimas foi apreendida. Conforme a SSPDS, o caso é investigado pela 2ª Delegacia do DHPP.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui.

Tags