Escritório de direitos humanos com serviços gratuitos em Fortaleza retoma atendimento 100% presencial

O Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Dom Aloísio Lorscheider (Edhal), da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), voltou a atender em modo 100% presencial. De forma gratuita, são oferecidos à população serviços de orientação jurídica, encaminhamento e acompanhamento de casos de violação aos direitos humanos dos cidadãos fortalezenses, priorizando os grupos mais vulneráveis.

Para que o atendimento seja feito, os interessados devem realizar agendamento prévio por telefone ou e-mail de forma a facilitar a organização dos procedimentos. Agendamentos de serviço podem ser feitos pelo telefone (85) 3444 8429 ou pelo e-mail [email protected]. O Escritório funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, na sede da Câmara Municipal de Fortaleza, na rua Thompson Bulcão, 830, bairro Luciano Cavalcante.

Meses celebrativos

Em celebração ao Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, está sendo planejada com a Coordenadoria de Comunicação da Câmara dos Vereadores de Fortaleza, durante este mês de novembro, uma série de vídeos informativos voltados para a população negra como forma de orientá-los sobre a defesa dos seus direitos.

No mês de dezembro, quando o escritório comemora cinco anos de atuação no dia 22 de dezembro, será realizado um planejamento para ofertar de atendimento itinerante em comunidades de Fortaleza. O coordenador do Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Dom Aloísio Lorscheider (Edhal), Cláudio Silva, explica que é uma forma de oferecer serviços estando mais próximo da papulação.



