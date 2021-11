Feriadão: 14 pessoas foram resgatadas de afogamentos em Fortaleza e Região Metropolitana

Operação dos Bombeiros aconteceu nas praias do Futuro, Caucaia, Jericoacoara e Aracati. Nas duas últimas não houve ocorrências

Quatorze pessoas foram resgatadas de afogamentos pelo Corpo de Bombeiros em Fortaleza e Região Metropolitana no feriadão da Proclamação da República. Doze casos foram registrados na Praia do Futuro e dois em Caucaia. O número compreende ao período da sexta-feira, 12, até segunda-feira, 15.



Foram 14 resgates de afogamento não fatal, uma criança desaparecida que foi encontrada e três casos de trauma: uma queda das pedras da Sabiaguaba, que vitimou uma turista do Pará; uma criança com corte na cabeça na Praia do Futuro e uma agressão na Praia da Leste Oeste.

Segundo o Corpo de Bombeiros não foram registradas mortes por afogamento neste feriadão. Entre os resgates na Praia do Futuro, 10 pessoas são moradoras de Fortaleza e duas vítimas foram um turista mineiro e um outro alemão. A Operação do Feriadão aconteceu na Praia do Futuro, Caucaia, Jericoacoara e Aracati.

Segundo o major Chailon Fonteles, comandante da 1ª Companhia de Salvamento Marítimo, foram 2.703 abordagens para retirar pessoas de áreas de risco e entrega de pulseirinhas de identificação e folders explicativos. Em Jericoacoara e Aracati não foram registradas ocorrências.



