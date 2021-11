Fortalezenses aprovam andamento da vacinação em fim de semana de repescagem

Quem escolheu a manhã deste domingo, 14, para colocar a vacinação contra a Covid-19 em dia, no ponto de imunização disponível no shopping Iguatemi, não encontrou dificuldades para receber o imunizante. Durante o feriadão, iniciado no sábado e até esta segunda-feira, 15 de novembro, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realiza uma ação de repescagem na Capital.

De acordo com a atualização do vacinômetro, registrada às 16h57min deste domingo, a marca de 4 milhões de doses aplicadas havia sido ultrapassada em Fortaleza (exatas 4.016.672 no horário) desde o início da vacinação na Capital. Os números são atualizados pela própria SMS. Durante as últimas 24 horas, 251 pessoas receberam D1, 1.837 receberam D2 e outras 946 receberam D3, além de uma pessoa com dose única.

O mecânico Francisco Diego, 23, foi um dos que aproveitaram a oportunidade oferecida durante o domingo de repescagem. O jovem relata que perdeu o dia do seu agendamento por causa do trabalho, mas sente alívio por seguir cumprindo o ciclo vacinal.

"Essa foi a minha segunda dose. Eu estava trabalhando no dia que marcaram, não tive como sair. É importante a gente estar protegido, temos família, segurança em primeiro lugar. Temos que nos cuidar", comentou.

Outro que não deixou a oportunidade de se imunizar passar foi Edson Pablo, 35, que trabalha em uma escolinha de futebol. Ele explica que não compareceu à aplicação no dia marcado por não ter visto seu nome na lista de agendados. Edson ressalta a importância de completar o processo de vacinação.

"Eu peço que as pessoas venham tomar as doses que não receberam. É muito importante estar vacinado, primeiramente pela saúde e também pelo nosso cuidado com as pessoas que amamos", completou.

A repescagem será concluída entre 9h e 17h desta segunda-feira. Quem perdeu algum agendamento anterior deve se dirigir aos shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza ou RioMar Kennedy.

O POVO foi até o shopping Iguatemi e constatou que o posto de imunização disponível no local conta com doses de Coronavac, Astrazeneca e Pfizer. Além do público em geral que esteja com alguma de suas doses atrasadas, os pontos de vacinação também estão atendendo idosos, imunossuprimidos e trabalhadores de saúde com D3 em atraso.

Documentos

Para receber os imunizantes, é preciso portar documentos pessoais (RG e CPF), cartão de vacinação, a comprovação do agendamento anterior e um comprovante de residência. Para os imunossuprimidos, a SMS pede uma comprovação da imunossupressão.

No caso de adolescentes que não possuem RG, os pontos de vacinação aceitam a certidão de nascimento junto a um documento com foto que, de acordo com as recomendações da SMS, pode ser o bilhete único ou a própria carteira estudantil.

Cirlândia Freire, 45, acompanhou o filho de 15 anos, que estava com a segunda dose atrasada. Ela destaca a movimentação tranquila no local.

"Não tá tendo espera, tudo muito bom. Fomos atendidos em menos de dez minutos. Perdi o dia da segunda dose do meu filho, mas hoje deu tudo certo. Fico mais segura vendo minha família e o Brasil inteiro se vacinando", destaca.

O autônomo Fábio Gledson, 39, foi mais um a destacar a boa organização do local durante a manhã de vacinação. "Tudo muito organizado por aqui, em cinco minutos fui vacinado, que siga assim, é muito importante vacinar".

Desde o último sábado, 13, quem vai ao ponto de vacinação disponível no shopping Iguatemi se depara com o projeto VacinArte, uma parceria entre a SMS e a Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), que promove apresentações artísticas no local.

A ação segue nesta segunda-feira, 15, com o músico Luís José a partir das 10h da manhã. Já às 15h, a apresentação musical será comandada por Henrique Bahia.

