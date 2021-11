Circulação de papel-moeda cai em 2020

A circulação de dinheiro em espécie caiu 10,5% de janeiro a outubro deste ano no Brasil, se comparado mesmo período do ano passado. O montante chega a casa dos R$40 bilhões. No sentido contrário vem o pix, que já tem mais de 350 milhões de chaves individuais cadastradas, movimentando mensalmente aproximadamente R$ 550 bilhões entre pessoas físicas e jurídicas. As informações são do Banco Central do Brasil.



Transações bancárias via TED, DOCS ou cheques também sofreram queda em 2021. No caso das TEDS, as operações caíram de R$ 192 milhões em 2020 para R$ 94 milhões em 2021. Já os DOCS e cheques caíram de R$ 45 milhões para R$ 25 milhões no mesmo período.



A emissão de papel-moeda teve um crescimento de 48,20% de setembro de 2019 a agosto de 2020, impulsionado pelo pagamento do Auxílio Emergencial, que variou de R$ 600 a R$ 1200, pagos a mais de 68 milhões de pessoas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



No entanto, se pegarmos os doze meses de outubro de 2020 a outubro de 2021, a emissão de papel-moeda sofreu queda de 7%.

Sobre o assunto De olho nos custos, grandes bancos fecham 1,8 mil agências em 12 meses

ANP: Gasolina já custa R$ 7,999 em alguns postos do Sul e Sudeste

Bancos projetam recuo de até 0,5% do PIB em 2022



De acordo com o Banco Central, a utilização de papel-moeda vem voltando aos valores registrados antes da pandemia e não há, até o momento, estudo que mostre alguma relação entre a diminuição do uso do papel-moeda ao crescimento do pix.



O pix é um sistema de transações bancárias instantâneas. Por meio de uma chave previamente cadastrada, é possível a transferência ou pagamentos a qualquer hora do dia, mesmo em feriados.

Tags