Sandro Caron vai à Alemanha comprar robô de combate a incêndio e viaturas

23:08 | Out. 29, 2021

O secretário de segurança Sandro Caron viaja nesse domingo, 31, à cidade de Ulm, na Alemanha, onde realiza inspeção técnica e assina termo de aceite referente à aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.

A informação consta em publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) dessa quinta-feira, 28. Ainda conforme o publicado no DOE, os equipamentos adquiridos são: Auto Escada Mecânica M42L-AS HZL, Robô de Combate a Incêndio Air Core TAF-35 e Viatura Autoturbina MFT-35.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou em nota o robô "será empregado em situações onde o uso da mão-de-obra humana não é viável". Além disso, a SSPDS afirmou que a viatura possui escada mecânica de 42 metros — quando o Estado comprou esse equipamento pela primeira vez, em 2019, a pasta afirmou que essa era a maior escada mecânica do Nordeste.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Justiça aceita denúncia: engenheiros e pedreiro do Edifício Andréa se tornam réus

Bairros de Fortaleza ficam sem energia após caminhão arrastar fios

"Os equipamentos serão utilizados em situações como o combate a incêndios florestais", disse a SSPDS. Ao todo, o investimento da pasta será de € 4.893.769,00, o que equivale a R$ 27.106.798,91. A pasta destacou que a empresa alemã Magirus é a única fabricante desse tipo de equipamento.



A viagem se estende até a sexta-feira, 5. A publicação do DOE ainda autoriza o pagamento de R$ 17.868,37 ao secretário Sandro Caron referente a diárias e ajuda de custo. Acompanham-no o comandante do Corpo de Bombeiros, o coronel Ronaldo Roque; e o tenente coronel José Orlando de Sá.

Foi autorizado aos oficiais o pagamento de R$ 17.527,90 e R$ 12.612,86, respectivamente, totalizando em R$ 48.009,13 o valor pago à comitiva por diárias e ajuda de custo.



Sobre o assunto Duas jovens são mortas por facção; vítimas foram filmadas por criminosos antes da execução

Mais de dez pessoas são encontradas mortas em Fortaleza e Região Metropolitana nesta sexta, 29

Tags