Carro pega fogo na Washington Soares, em Fortaleza; causa é investigada

O Corpo de Bombeiros foi avisado por uma pessoa que passava na avenida no momento do incêndio. Ninguém ficou ferido

Um carro modelo Fiat Siena incendiou enquanto transitava na avenida Washington Soares, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, na noite dessa sexta-feira, 29. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o veículo estava no sentindo Messejana-Centro de Fortaleza quando começaram as chamas. O CBMCE foi acionado por volta das 22 horas. Não houve feridos.

Sobre o assunto Mais de dez pessoas são encontradas mortas em Fortaleza e Região Metropolitana nesta sexta, 29

Bairros de Fortaleza ficam sem energia após caminhão arrastar fios

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo os Bombeiros, os passageiros do veículo conseguiram sair do carro assim que perceberam as chamas. A causa do incêndio será investigada.

Tags