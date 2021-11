Segunda parcela do 13º salário será paga no dia 10 de dezembro para servidores do Ceará

A segunda parcela do 13º salário será paga no dia 10 de dezembro deste ano, com montante estimado em R$ 500 milhões

A segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos do Estado será paga no dia 10 de dezembro deste ano. A liberação do abono salarial representa montante R$ 500 milhões a mais na folha de pagamento do mês de dezembro. As informações foram reveladas pelo o governador do Estado, Camilo Santana (PT), em transmissão ao vivo nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 9 de novembro.

Pagamento do décimo terceiro beneficiará 181.400 servidores ativos e inativos e será um fôlego a mais no processo de retomada econômica do Estado. Além disso, o pagamento do salário dos servidores referentes ao último mês do ano será antecipado da primeira semana de janeiro de 2022 para o fim de dezembro deste ano.

Com a medida, somando a folha de pagamento dos dois últimos meses do ano e o pagamento da segunda parcela do 13º dos servidores públicos, o governo estadual aplicará cerca de R$ 2,5 bilhões na economia cearense no próximo mês.

"Isso significa que o comércio vai vender mais, que as empresas vão produzir mais, que vão abrir novos postos de trabalho nesse período de fim de ano", destaca Camilo. O governador reforça ainda que as liberações buscam impulsionar a economia do Estado, em especial o varejo e projeta aumento na geração de empregos com o aumento do consumo.

A primeira parcela do décimo terceiro de 2021 dos servidores estaduais foi paga no dia 21 de junho, após ter sido antecipada em cerca de um mês em virtude da pandemia. Na liberação, 130 mil servidores foram beneficiados com o abono salarial cerca de quatro semanas antes do usual.

No primeiro pagamento, Estado e a prefeitura de Fortaleza montaram uma articulação para liberarem juntos o depósito de seus respectivos servidores. O intuito do pagamento do 13º salário de funcionários públicos estaduais e municipais é aumentar a aplicação de recursos na economia regional para fortalecer o processo de retomada e minimizar os impactos gerados pela pandemia de Covid-19.

Ainda não há, porém, uma data para liberação da segunda parcela do 13º salário para servidores públicos de Fortaleza.

