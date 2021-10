Bebê nasce com 6,3 kg e mais de 60 cm e já usa roupas para crianças de 6 a9 meses

O nascimento de um bebê causou alvoroço em um hospital do Arizona, nos Estados Unidos. Acontece que a criança nasceu com 6,3 quilos e mais de 60 centímetros, medidas que fizeram o recém-nascido já utlizar roupas para crianças de 6 a 9 meses de idade.

Finnley virou uma "pequena celebridade" na unidade de saúde, segundo informou sua mãe. A fama por conta das medidas incomuns do bebê fez com que alguns veículos de imprensa procurassem a progenitora para solicitar uma entrevista, como a ABC15 Arizona e a Fox 10 News.

E conforme publicação do jornal "The Daily Mail", a maternidade que Finnley nasceu precisou encomendar fraldas de tamanhos especiais porque as que constavam no hospital não eram grandes o suficiente para serem utilizadas pelo recém-nascido. Além disso, as roupas que foram compradas para o garoto não serviram e novas peças precisaram ser compradas.



O bebê veio ao mundo por meio de uma cesariana, após 38 semanas de gestação. O médico responsável pelo procedimento revelou que Finnley é a maior criança que já fez o parto em 27 anos de profissão. O menino nasceu no dia 5 deste mês e ficou uma semana na UTI e atualmente está em casa com seus familiares.



