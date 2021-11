Curso gratuito de pilotagem para ciclistas é ofertado pela AMC; veja como participar

Aula inaugural da formação será realizada nesta quinta-feira, 4, a partir das 9 horas, na sede do órgão, e contará com instruções teóricas e práticas

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) está ofertando curso gratuito de pilotagem segura voltada para ciclistas em Fortaleza. O programa tem o objetivo de ensinar o comportamento seguro e treinar técnicas de pilotagem no meio urbano para os ciclistas. As inscrições para o curso estão abertas a partir desta quarta-feira, 3, e podem ser feitas por meio do site do órgão (www.amctransito.com.br) ou do aplicativo AMC Trânsito, disponível para os sistemas iOS e Android.

Nesta quinta-feira, 4, educadores do órgão vão realizar uma aula inaugural do curso, a partir das 9 horas, na sede da AMC, localizada na avenida Desembargador Gonzaga, 1630, no bairro Cidade dos Funcionários. Na formação, serão tratados quatro módulos: noções de mecânica básica, informações sobre uso da infraestrutura cicloviária, percepção e gestão de risco durante as pedaladas. Os usuários de bike também participarão de exercícios práticos de pilotagem segura.

O curso é realizado por meio do projeto Escola de Ciclismo Urbano de Fortaleza e será ofertado de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã, tarde e noite, de acordo com a demanda de inscrições. Além disso, a AMC também poderá oferecer formações aos sábados. O curso terá duração de três horas e, ao final do percurso, os participantes terão direito a um certificado.

De acordo com levantamento da AMC, de janeiro a setembro de 2021, 719 mil viagens foram realizadas pelo Bicicletar, sistema de bicicletas públicas de Fortaleza. A estimativa é que a política pública alcance o recorde de um milhão de viagens até o final de 2021.

Além disso, de março para agosto, o uso das bicicletas compartilhadas registrou crescimento de 177% por dia. A Capital conta atualmente com 400 km de malha cicloviária.

Como participar do curso

Para participar do curso de Pilotagem Segura, o ciclista interessado deve realizar primeiro um cadastro no site da AMC. Na página de cadastro, o órgão solicita alguns dados pessoais, como nome completo, CEP, CPF, endereço residencial, e-mail e número de contato.

Caso já tenha cadastro no site da AMC, o interessado pode realizar a inscrição direto na aba “Curso de Pilotagem Segura para Ciclistas Urbanos”, localizada na página principal do site do órgão. No local, serão solicitados nome completo, e-mail e número de contato (WhatsApp) para a realização do cadastro no curso.

Serviço

Aula inaugural: curso de pilotagem segura para ciclistas

Quando: Quinta-feira, 4 de novembro

Horário: 9h às 12h

Onde: Sede da AMC (avenida Desembargador Gonzaga, 1630 - Cidade dos Funcionários)

Inscrições para o curso: site amctransito.com.br e no app AMC Trânsito

Mais informações: (85) 3275-7364



