Suspeito é preso com arma de fogo e drogas durante abordagem a veículo em Fortaleza

21:45 | Out. 31, 2021

Homem ainda mantinha no veículo munições e R$ 676 em espécie.

Um homem foi preso portando uma arma de fogo, drogas e dinheiro em espécie, na manhã deste domingo, 31. Segundo a Polícia Militar, o indivíduo foi detido dentro de um veículo durante uma abordagem de rotina, no bairro Genibaú, em Fortaleza.

A equipe policial avistou o indivíduo com atitude suspeita, enquanto realizava patrulhamento na rua Porto das Rosas. Após abordar o motorista, foi encontrado no interior do veículo um revólver calibre 38, munições, cinco gramas de crack e R$ 676 em espécie.

Sobre o assunto Carro pega fogo na Washington Soares, em Fortaleza; causa é investigada

Número elevado de mortes tem relação com dissidentes de facções, diz pesquisador

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O homem foi identificado como Fabrício Ribeiro Dantas, de 21 anos. Ele já possuia antecedentes criminais por tráfico de drogas e desacato. Na unidade policial, Fabrício foi autuado por porte ilegal de arma e, novamente, por tráfico de drogas.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags