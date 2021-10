Terminal Aberto da Washington Soares é inaugurado nesta quarta; veja linhas

Nove linhas passam no equipamento, localizado no bairro Alagadiço Novo

Nesta quarta-feira, 27, foi inaugurada a operação do Terminal Aberto da Washington Soares, no bairro Alagadiço Novo. Conforme a Prefeitura de Fortaleza, a integração no novo espaço será realizada somente por meio de cartões, como Bilhete Único ou carteira estudantil com créditos. O objetivo do novo equipamento é otimizar as integrações de ônibus e reduzir os trajetos e o tempo de viagem.

Usuários beneficiados serão principalmente os que circulam pelos bairros José de Alencar, Cambeba, Messejana, Curió e adjacências. A operação do terminal permite melhor capilarização das linhas locais. Isso porque, devido à localização em um ponto intermediário entre os terminais de Messejana e Papicu, o passageiro pode planejar as viagens sem a necessidade de deslocamento até os terminais maiores.

"Lembrando que estamos há três anos sem aumento da tarifa pública de transporte. Para isso, este ano, a Prefeitura já investiu R$ 48 milhões no setor. Faz parte do nosso desafio de melhorar a qualidade do transporte público de Fortaleza", destacou o prefeito José Sarto (PDT) durante a inauguração. O titular da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), Samuel Dias, explica que a ideia é implantar terminais mais compactos e mas distribuídos em pontos estratégicos.

"O objetivo é aumentar a integração e diminuir os percursos negativos, esses terminais vão ajudar nesse processo, pois são estrategicamente localizados. Temos outro quase pronto, no José Walter, com o mesmo conceito, e também estamos refazendo o terminal aberto da Praça Coração de Jesus”, afirmou Dias. "Percurso negativo" é quando o passageiro acaba se deslocando em sentido contrário ao que precisa ir para poder trocar de linha.

Segundo o secretário, ainda na gestão do prefeito Sarto, o Novo Terminal Aberto da Praça José de Alencar, cujas obras ainda não iniciaram, será entregue.

Estrutura

O novo espaço conta com nove linhas nas quatro plataformas cobertas no sentido leste e oeste da avenida. Em média, inicialmente, serão realizadas 365 viagens por dia e devem trafegar um total de 29 ônibus/hora. Serão contemplados 60 mil passageiros/dia do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Fortaleza que transitam em toda a Avenida Washington Soares.

A área coberta do novo terminal é de aproximadamente 600m² e também contempla pontos de recarga do Bilhete Único, painéis de previsão, Wi-fi, posto de vigilância, banheiros acessíveis e dois quiosques.

Trajetos

Para o usuário que desejar ir ao bairro Centro, a Etufor reformulou o itinerário das linhas 649 - Cidade Func/Sítio São José/Crisanto Moreira da Rocha e 609 - Cidade Funcionários/Sítio São José. Assim, o passageiro não precisará voltar para o Terminal de Messejana, com as opções de integração com maior segurança e conforto de forma centralizada no Terminal Aberto.

A partir do Terminal Washington Soares, com uso do Bilhete Único, os usuários poderão fazer integrações com destino para o Centro, Unifor, Fórum Clóvis Beviláqua, Iguatemi, Rio Mar Papicu, HGF, Av. 13 de Maio, IFCE, Reitoria da UFC, Avenida Jovita Feitosa e Campus do Pici.

Linhas que operam no novo Terminal Aberto Washington Soares:

053 - Messejana/Papicu/Washington Soares

055 - Corujão/Grande Circular I

056 - Corujão/Grande Circular II

609 - Cidade Func/Sítio São José

649 - Cidade Func/Sítio São José/CMR

663 - Gereberaba/Messejana

686 - Conjunto São Bernardo

703 - Paupina/Pici

712 - Conjunto Palmeiras/Papicu

Linhas que param no lado externo do Terminal Aberto Washington Soares:

050 - Siqueira Papicu/Washington Soares

051 - Grande Circular 1

052 - Grande Circular 2

686 - Conjunto São Bernardo (sentido bairro - terminal Messejana)

Veja imagens do equipamento

