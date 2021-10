Bairros de Fortaleza ficam sem energia após caminhão arrastar fios

22:37 | Out. 29, 2021

O Bairro de Fátima e o Centro, em Fortaleza, ficaram sem energia elétrica em algumas áreas na noite desta sexta-feira, 29. De acordo com a Enel Distribuição Ceará, um caminhão arrastou parte da fiação da rua Conselheiro Cristão, no Centro, danificando cabos e afetando um alimentador do sistema.

Parte do fornecimento já foi normalizado e equipes seguem trabalhando para restabelecer o abastecimento, conforme informa a empresa. A distribuidora afirma que enviou uma equipe ao local quando identificou o problema, realizando manobras no circuito. Relatos recebidos pelo O POVO deram conta que a energia já estava normalizada.

