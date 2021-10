Motorista de aplicativo é raptado por criminosos que fingiam ser passageiros

Um motorista de aplicativo foi vítima de criminosos que o raptaram durante uma corrida. O caso foi registrado na última terça-feira, 26, em Fortaleza. O carro foi interceptado pela Polícia Militar (PMCE), que deteve os suspeitos em flagrante delito, na rua Amanhecer, no bairro Planalto Ayrton Senna.



Os indivíduos embarcaram no carro no bairro Sítio São João com destino ao Mondubim, mas ao chegar no lugar da chegada, eles anunciaram o roubo e fizeram o motorista desviar o caminho para as proximidades do bairro Conjunto Prefeito José Walter.

Imagens das câmeras flagraram ação (Foto: reprodução/vídeo )



Os criminosos liberaram o motorista, mas no local havia uma viatura do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE). A ação também teve apoio do Raio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Três suspeitos foram detidos, sendo um casal de adolescentes de 15 anos e um homem de 21 anos. O BPRE perseguiu o automóvel, que ainda estava com as portas abertas e o veículo foi recuperado.

